Клуб украинцев одержал вторую подряд победу в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В шестом туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун на своем поле принимал "Серкль Брюгге", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Гента".
Со стартовым свистком на поле вышел только один из Украинский - Пластун. Безус провел всю игру в запасе, а Яремчуку не нашлось места в заявке на матч.
Именно противостояние казалось результативным - 3:2 в пользу "Гента". Пластун результативными действиями не отметился.
Примечательно, что в другой встрече бывшая команда Руслана Малиновского "Генк" расписал мировую с "Брюгге" - 1:1.
Добавим, имея в активе 10 очков, "Гент" занимает шестую строчку в турнирной таблице. "Генк" также набрал 10 баллов. Лидером идет "Стандард" - 12.