Клуб українського тренера не втримав нічию у матчі ЛЄ з "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Англійський гранд "Манчестер Юнайтед" протестував клуб українця Романа Григорчука "Астану" у груповій стадії Ліги Європи, повідомляє УНН.
На стадіоні "Олд Траффорд" колишній футболіст "Шахтаря" Фред на початку матчу потрапив у поперечину. Окрім того, Маркус Решфорд упустив три вірних моменти.
Домоглися свого "манкуніанці" тільки на 73 хвилині. Особисті дії Грінвуда дозволили відзначитися у воротах казахів – 1:0.
Відзначимо, що в іншій баталії першого туру групи L "Партизан" та "АЗ Алкмар" розписали мирову 2:2.
Примітно, що за даними Transfermarkt трансферна вартість футболістів "МЮ" в 30 раз більша за казахський клуб – 753 млн євро проти 25.