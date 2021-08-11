Клуб українського наставника пробився до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. ФК "Шериф" Юрія Вернидуба вийшов переможцем із третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Клуб із Молдови обіграв сербську “Црвєну Звєзду” (2:1 за сумою двох матчів) і забезпечив собі вихід в наступний етап.
Єдиний гол у другій баталії після “стандарту” забив Арболеда. У першій зустрічі команд у столиці Сербії була зафіксована нічия 1:1.
Зазначимо, що “Шериф” за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів зійдеться із переможцем пари “Динамо” Зг/"Легія".
Що передувало цьому
Вернидуб із рекордом став чемпіоном іноземного чемпіонату.