Футбол: український тренер із рекордом став чемпіоном іноземного чемпіонату

Деталі

Тираспільці в домашньому матчі розгромили “Мілс” з рахунком 6:0 і забезпечили собі перемогу в турнірі за чотири тури до закінчення сезону. Зараз відрив від другого місця становить 13 очок.

У 32 поєдинках чемпіонату “Шериф” забив 104 голи, побивши свій же рекорд, встановлений в 2014 році (98 голів). Команда Вернидуба пропустила всього 6 м’ячів. На її рахунку 29 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.

Крім того, “Шериф” в 19-й раз став чемпіоном Молдови.

Доповнення

Український фахівець очолив тираспольський клуб в грудні 2020 року, коли в його активі було 55 очок після 20 турів. До цього він працював в Білорусі за солігорський “Шахтар”.