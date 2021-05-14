Футбол: икраинский тренер из рекордом стал чемпионом иностранного чемпионата

Детали

Тираспольчане в домашнем матче разгромили “Милсами” со счетом 6: 0 и обеспечили себе победу в турнире за четыре тура до окончания сезона. Сейчас отрыв от второго места составляет 13 очков.

В 32 поединках чемпионата “Шериф” забил 104 гола, побив свой же рекорд, установленный в 2014 году (98 голов). Команда Вернидуба пропустила всего 6 мячей. На ее счету 29 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

Кроме того, “Шериф” в 19-й раз стал чемпионом Молдовы.

Дополнение

Украинский специалист возглавил тираспольский клуб в декабре 2020 года, когда в его активе было 55 очков после 20 туров. До этого он работал в Беларуси за солигорский “Шахтер”.