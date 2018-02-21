Клуб Реброва здобув другу поспіль перемогу в азійській Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Азії “Аль-Ахлі” з Саудівської Аравії на своєму полі обіграв “Аль-Джазіру” з ОАЕ, інформує УНН з посиланням на сайт “Аль-Ахлі”.
Попри меншу кількість завданих ударів (8:15 і 3:6 в площину воріт) підопічні українського спеціаліста Сергія Реброва продемонстрували більш високу реалізацію. Голи забили Аль Джассім (10 хв) і Аль Могаві (70), але наприкінці матчу один м’яч “Аль-Ахлі” пропустив через авто гол Аль-Мосалема — 2:1.
У другій грі групи А катарський “Аль-Гарафа” розгромив іранський “Трактор-Сази” з рахунком 3:0.
Відзначимо, що команда Реброва має стовідсотковий результат — 6 очок і на 3 пункти відірвався від двох колективі.
Примітно, що тренером “Аль-Джазіри” є 63-річний нідерландський фахівець Тен Кате Хенк, який три роки був помічником в “Барселоні” та один сезон в “Челсі”.