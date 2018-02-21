Клуб Реброва одержал вторую подряд победу в азиатской Лиге чемпионов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65851 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83365 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108199 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100673 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104704 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111664 просмотра

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Азии “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии на своем поле обыграл “Аль-Джазиру” из ОАЭ, информирует УНН со ссылкой на сайт “Аль-Ахли”.

Несмотря на меньшее количество нанесенных ударов (8:15 и 3:6 в створ) подопечные украинского специалиста Сергея Реброва продемонстрировали более высокую реализацию. Голы забили Аль Джассим (10 мин) и Аль Могаве (70), но в конце матча один мяч “Аль-Ахли” пропустил через авто гол Аль-Мосалема — 2:1.

Во второй игре группы А катарский “Аль-Гарафа” разгромил иранский “Трактор-Сази” со счетом 3:0.

Отметим, что команда Реброва имеет стопроцентный результат — 6 очков и на 3 пункта оторвался от двух коллективе.

Примечательно, что тренером “Аль-Джазиры” является 63-летний нидерландский специалист Тен Кате Хэнк, который три года был помощником в “Барселоне” и один сезон в “Челси”.

Украинские Национальные Новости

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