Клуб Реброва одержал вторую подряд победу в азиатской Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Азии “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии на своем поле обыграл “Аль-Джазиру” из ОАЭ, информирует УНН со ссылкой на сайт “Аль-Ахли”.
Несмотря на меньшее количество нанесенных ударов (8:15 и 3:6 в створ) подопечные украинского специалиста Сергея Реброва продемонстрировали более высокую реализацию. Голы забили Аль Джассим (10 мин) и Аль Могаве (70), но в конце матча один мяч “Аль-Ахли” пропустил через авто гол Аль-Мосалема — 2:1.
Во второй игре группы А катарский “Аль-Гарафа” разгромил иранский “Трактор-Сази” со счетом 3:0.
Отметим, что команда Реброва имеет стопроцентный результат — 6 очков и на 3 пункта оторвался от двух коллективе.
Примечательно, что тренером “Аль-Джазиры” является 63-летний нидерландский специалист Тен Кате Хэнк, который три года был помощником в “Барселоне” и один сезон в “Челси”.