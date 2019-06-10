Клуб Прімери націлився на трансфер Циганкова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Один із провідних клубів іспанської Прімери "Севілья" розглядає можливість підсилення складу завдяки лідеру київського "Динамо" і збірної України Віктора Циганкова, передає УНН з посиланням на "Estadio Deportivo".
Сказано, що в трансфері Циганкова зацікавлений спортивний директор "Севільї" Мончі. Іспанський функціонер раніше працював в "Ромі", і минулої зими було багато чуток про можливий перехід українця в італійський клуб.
Українець розглядається в якості заміни у випадку, якщо команду покине угорець Пабло Сарабія.
Відзначається, що Циганков провів захоплюючий сезон в якому відіграв в 46 поєдинках при 20 голах і 17 результативних передач.
Зауважимо, що за підсумками минулого сезону "Севілья" посіла 5-е місце в іспанській Прімері.
Додамо, андалузький клуб замикає топ-30 рейтингу найдорожчих клубів світу за даними Transfermarkt (286 млн. євро).