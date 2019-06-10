Клуб Примеры нацелился на трансфер Цыганкова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Один из ведущих клубов испанской Примеры "Севилья" рассматривает возможность усиления состава благодаря лидеру киевского "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова, передает УНН со ссылкой на "Estadio Deportivo".
Сказано, что в трансфере Цыганкова заинтересован спортивный директор "Севильи" Мончи. Испанский функционер ранее работал в "Роме", и прошлой зимой было много слухов о возможном переходе украинца в итальянский клуб.
Украинец рассматривается в качестве замены в случае, если команду покинет венгер Пабло Сарабия.
Отмечается, что Цыганков провел увлекательный сезон в котором сыграл в 46 матчах при 20 голах и 17 результативных передач.
Заметим, что по итогам прошлого сезона "Севилья" заняла пятое место в испанской Примере.
Добавим, андалузский клуб замыкает топ-30 рейтинга самых дорогих клубов мира по данным Transfermarkt (286 млн. евро).