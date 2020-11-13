Клуб Першої ліги став заключним учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу

На дебютній хвилині другої половини голкіпер “Олімпіку” Альїмі збив суперника у власній карній зоні. Капітан “ВПК-Агро” Сидоренко забив з 11-метрової точки.

Також на 72 хвилині “ВПК-Агро” втратив шанс подвоїти перевагу, коли їх футболіст з кількох метрів не зумів обіграти голкіпера Альїмі.

На 86 хвилині Шахаб ударом зі штрафного вразив стійку воріт, а кілька добивань його партнерів не призвели до успіху — 1:0.

Додамо, “ВПК-Агро”, який представляє Першу лігу України, став останнім учасником 1/8 фіналу, де зустрінеться із “Дніпро-1”.