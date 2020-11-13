Клуб Первой лиги стал заключительным участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. ФК “ВПК-Агро” преодолел сопротивление команды Украинской Премьер-лиги донецкого “Олимпика” в 1/16 финала Кубка Украины по футболу, передает корреспондент УНН.
На дебютной минуте второй половины матча голкипер “Олимпика” Альими сбил соперника в собственной штрафной зоне. Капитан “ВПК-Агро” Сидоренко забил с 11-метровой точки.
Также на 72 минуте “ВПК-Агро” упустил шанс удвоить преимущество, когда их футболист с нескольких метров не сумел обыграть голкипера Альими.
На 86 минуте Шахаб ударом со штрафного поразил штангу, а несколько добиваний его партнеров не привели к успеху — 1:0.
Добавим, “ВПК-Агро”, представляющий Первую лигу Украины, стал последним участником 1/8 финала, где встретится с “Днепр-1”.