Клуб НБА пожертвуванням приєднався до боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. БК "Даллас Маверікс" оголосив, що власник Марк Кьюбан, зірковий захисник Лука Дончіч та центровий Двайт Пауелл об'єднались зусилля з фондом клубу, щоб пожертвувати 500 тисяч доларів для допомоги медичним працівникам під час пандемії коронавіруса. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Дані кошти підуть на допомогу працівникам Південно-західного медичного центру Університету Техасу і лікарні Паркленд.
Примітно, що після призупинення сезону НБА Кьюбан продовжив оплачувати співробітникам команди заробітну платню.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14 тисяч осіб.