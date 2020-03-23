Клуб НБА пожертвованием присоединился к борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. БК "Даллас Маверикс" объявил, что владелец Марк Кьюбан, звездный защитник Лука Дончич и центровой Дуайт Пауэлл объединились усилия с фондом клуба, чтобы пожертвовать 500 000 долларов для помощи медицинским работникам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Данные средства пойдут на помощь работникам Юго-западного медицинского центра Университета Техаса и больницы Паркленд.
Примечательно, что после приостановления сезона НБА Кьюбан продолжил оплачивать сотрудникам команды заработную плату.
Напомним, количество смертей от коронавируса в мире превысило 14000 человек.