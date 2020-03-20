Клуб Мілевського та Хачеріді втратив очки на старті чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чинний чемпіон Білорусі з футболу "Динамо-Брест" розпочав новий сезон з втрати очок проти новачка ліги ФК "Смолевічі", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Зустрічі завершилася нічиєю 1:1. За "Динамо" забивав Габі.
За господарів повний поєдинок провів колишній форвард збірної України Артем Мілевський, а наш співвітчизник Олександр Нойок був замінений на 75 хвилині.
Захисник Євген Хачеріді не потрапив до заявки команди на гру.
Нагадаємо, що "Динамо-Брест" перервав 13-річну чемпіонську гегемонію "БАТЕ" в Білорусі.