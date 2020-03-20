Клуб Милевского и Хачериди потерял очки на старте чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Действующий чемпион Беларуси по футболу "Динамо-Брест" начал новый сезон с потери очков против новичка лиги ФК "Смолевичи", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Встречи завершилась ничьей 1:1. "Динамо" забивал Габи.
За хозяев полный поединок провел бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, а наш соотечественник Александр Нойок был заменен на 75 минуте.
Защитник Евгений Хачериди не попал в заявку команды на игру.
Напомним, что "Динамо-Брест" прервал 13-летнюю чемпионскую гегемонию "БАТЭ" в Беларуси.