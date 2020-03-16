Клуб форварда Кравця здобув п'яту перемогу в чемпіонаті Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Трьома поєдинками 26 туру продовжився розіграш чемпіонату Туреччини з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

ФК “Кайсеріспор” вдома обіграв “Йені Малатьяспор” з рахунком 2:1. За переможців голи забивали Мешановіч і Педру Енріке.

Український форвард провів дану баталію на лаві для запасних. Загалом в кампанії 2019-20 чемпіонату Туреччини Кравець відіграв 11 матчів і забив 4 м’ячі.

Відзначимо, що “Кайсеріспор” виграв 3 матчі з останніх 5-ти і дещо підтягнувся до інших колективів — 22 очки і відставання від виходу з зони вильоту вимірюється в 3 бали.

Додамо, в іншій баталії “Галатасарай” вдома розписав нульову нічию із “Бешикташом”. За господарів один тайм відіграв екс-гравець “Динамо” Бельханда, а за гостей — Домагой Віда повну гру, а Джермейн Ленс вийшов на поле з 63 хвилини.

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