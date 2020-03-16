Клуб форварда Кравца одержал пятую победу в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Тремя поединками 26 тура продолжился розыгрыш чемпионата Турции по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
ФК “Кайсериспор” дома обыграл “Йене Малатьяспор” со счетом 2:1. За победителей голы забивали Мешанович и Педру Энрике.
Украинский форвард провел данную баталию на скамейке запасных. Всего в кампании 2019-20 чемпионата Турции Кравец сыграл 11 матчей и забил 4 мяча.
Отметим, что “Кайсериспор” выиграл 3 матча из последних 5-ти и несколько подтянулся к другим коллективам — 22 очка и отставание от выхода из зоны вылета измеряется в 3 балла.
Добавим, в другой баталии “Галатасарай” дома расписал нулевую ничью с “Бешикташем”. Хозяев один тайм сыграл экс-игрок “Динамо” Бельханда, а за гостей — Домагой Вида полную игру, а Джермейн Ленс вышел на поле с 63 минуты.