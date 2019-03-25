Клімкін прокоментував візит Бойка до Москви

"Я б не застосовував слово "візит" до цієї поїздки. Це явно занадто високий стиль. Що стосується пана Медведчука, ніщо в його контактах з Росією не є для нас сюрпризом. Що стосується відвідання Москви кандидатом у президенти України паном Бойко, то це звичайно дуже чітке висловлення позиції, і її демонстрація", - заявив Клімкін.

На його переконання, в Москві варто і потрібно говорити лише з однією людиною - з президентом РФ Володимиром Путіним, який фактично і визначає весь порядок денний.

"Головне - і я кажу це не лише як Міністр закордонних справ, а просто як український громадянин: я б дуже хотів почути від тих, хто їздив до Москви, як вони обговорювали там питання звільнення наших заручників, політичних в’язнів і військовополонених, чого вони власне досягли, як вони обговорювали питання окупованих територій - я маю на увазі і Донбас, і Крим. Якщо ці питання не обговорювались або не були найважливішими питаннями порядку денного, то у мене питання, навіть не з політичної точки зору - а що це було ?!", - запитав Міністр.



Раніше Клімкін прокоментував вирок Грибу.