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Климкин прокомментировал визит Бойко в Москву

Киев • УНН

 • 26150 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Москву Министр иностранных дел Украины считает четкой демонстрацией позиции. Об этом Климкин заявил во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Климкин прокомментировал визит Бойко в Москву

"Я бы не применял слово "визит" к этой поездке. Это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это обычно очень четкое выражение позиции, и ее демонстрация", - заявил Климкин.

По его убеждению, в Москве стоит и нужно говорить только с одним человеком - с президентом РФ Владимиром Путиным, который фактически и определяет всю повестку дня.

"Главное - и я говорю это не только как Министр иностранных дел, а просто как украинский гражданин: я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они собственно достигли, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий - я имею в виду и Донбасс, и Крым. Если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими вопросами повестки дня, то у меня вопрос, даже не с политической точки зрения - а что это было?!", - спросил Министр.

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