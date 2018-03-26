Клімкін прокоментував видворення російських дипломатів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна певний час готувалась до висилки російських дипломатів з України, але зробила це скоординовано із західними партнерами. Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ Росії Павло Клімкін, передає УНН.
"Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти", - заявив Клімкін.
Також Клімкін зазначив, що російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи і тому від російської газової залежності треба позбавлятись.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Скрипаля: 17 провідних країн світу вишлють 130 росіян
"Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності", - написав він.
Нагадаємо, у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.