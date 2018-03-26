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Климкин прокомментировал выдворение российских дипломатов из Украины

Климкин прокомментировал выдворение российских дипломатов из Украины

Киев  •  УНН

 • 8648 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украина определенное время готовилась к высылке российских дипломатов из Украины, но сделала это скоординировано с западными партнерами. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел России Павел Климкин, передает УНН.

"Готовились к этому определенное время, но сделали скоординировано с нашими друзьями и партнерами. 13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества", - заявил Климкин.

Также Климкин отметил, что российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы и поэтому от российской газовой зависимости надо избавляться.

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"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости", - написал он.

Напомним, в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняля решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

Украинские Национальные Новости

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