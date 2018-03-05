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Клімкін прокоментував рішення США про введення мита на імпорт сталі та алюмінію

Київ • УНН

 • 7067 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про введення мита на імпорт сталь та алюмінію не було несподіванкою. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

"Для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміли, що адміністрація США вивчає це питання протягом довгого часу. Ми наполягаємо на конструктивному діалозі з адміністрацією США і ведемо його", - заявив Клімкін.

Також Клімкін вважає, що у торгово-економічній співпраці США і України є великий потенціал і одна з можливостей – введення зони вільної торгівлі.

"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торгівельно-експортної співпраці, і одна з можливостей – запровадження зони вільної торгівлі з США", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь.

Українські Національні Новини

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