Клімкін прокоментував рішення США про введення мита на імпорт сталі та алюмінію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про введення мита на імпорт сталь та алюмінію не було несподіванкою. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
"Для нас це не є сюрпризом, оскільки ми розуміли, що адміністрація США вивчає це питання протягом довгого часу. Ми наполягаємо на конструктивному діалозі з адміністрацією США і ведемо його", - заявив Клімкін.
Також Клімкін вважає, що у торгово-економічній співпраці США і України є великий потенціал і одна з можливостей – введення зони вільної торгівлі.
"Ми впевнені в надзвичайному потенціалі для розвитку нашої торгівельно-експортної співпраці, і одна з можливостей – запровадження зони вільної торгівлі з США", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь.