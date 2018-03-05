Климкин прокомментировал решение США о введении пошлины на импорт стали и алюминия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение США о введении пошлины на импорт стали и алюминия не был неожиданностью. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.
"Для нас это не является сюрпризом, поскольку мы понимали, что администрация США изучает этот вопрос в течение долгого времени. Мы настаиваем на конструктивном диалоге с администрацией США и ведем его", - заявил Климкин.
Также Климкин считает, что в торгово-экономическом сотрудничестве США и Украины есть большой потенциал и одна из возможностей - введение зоны свободной торговли.
"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашей торгово-экспортной сотрудничества, и одна из возможностей - введение зоны свободной торговли с США", - сказал Климкин.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. Евросоюз, Канада и Китай уже заявили о подготовке мер.