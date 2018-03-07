Клімкін назвав політичною шизофренією прохання Собчак пустити її до Криму для агітації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Прохання про законний в’їзд на окуповано територію Криму для ведення нелегітимної агітації на нелегітимних виборах – політична шизофренія. Так прокоментував міністр закордонних справ України Павло Клімкін прохання кандидата на посаду президента РФ Ксенії Собчак про дозвіл на в’їзд на півострів, повідомляє УНН.
“Мене всі про Собчак і окупований Крим питають, начебто інших тем нема. Дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим — це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території — це точно шизофренія. Звичайно, політична”, — висловився міністр.
Він запросив Собчак до Києва.
“А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу”, — наголосив Клімкін.
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Нагадаємо, 6 березня кандидат в президенти Росії від партії “Громадянська ініціатива” Ксенія Собчак повідомила, що направила лист у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в’їзд до Криму через територію України.
Собчак стверджувала, що не проводитиме передвиборчу агітацію в Криму. Вона заявляла, що анексувавши Крим Росія порушила міжнародні зобов’язання.
На думку Собчак, Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.