Климкин назвал политической шизофренией просьбу Собчак пустить ее в Крым для агитации

КИЕВ. 7 марта. УНН. Просьба о законном въезд на оккупированные территории Крыма для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах - политическая шизофрения. Так прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин просьбу кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак о разрешении на въезд на полуостров, сообщает УНН.