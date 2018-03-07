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Климкин назвал политической шизофренией просьбу Собчак пустить ее в Крым для агитации

Киев  •  УНН

 • 17850 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Просьба о законном въезд на оккупированные территории Крыма для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах - политическая шизофрения. Так прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин просьбу кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак о разрешении на въезд на полуостров, сообщает УНН.

"Меня все о Собчак и оккупированом Крыме спрашивают, как будто других тем нету. Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым - это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - высказался министр.

Он пригласил Собчак в Киев.

"А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", - подчеркнул Климкин.

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Напомним, 6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.

По мнению Собчак, Киева и Москвы необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыму.

 

А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу :) 2/2

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 березня 2018 р.

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