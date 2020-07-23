Кличко закликав СБУ та поліцію посилити заходи безпеки в столиці

"Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, – і в країні, і у столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань", - зазначив Кличко.

Також він наголосив, що не всі з них, виявляються хибними.

"Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема, до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки у столиці. Щоб кияни почувалися захищеними. Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також – затримання та притягнення до відповідальності злочинців", – сказав Кличко.

Як повідомлялося, столична поліція відреагувала на "замінування" авто біля одного із торгових центрів.

Нагадаємо, у Києві перевіряли інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.

Пізніше стало відомо, що там пролунали два вибухи - це вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.