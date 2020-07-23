Кличко призвал СБУ и полицию усилить меры безопасности в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Об этом заявил Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщение о десятках заминирований", - отметил Кличко.
Также он отметил, что не все из них оказываются ложными.
"Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по обнаружению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - сказал Кличко.
Как сообщалось, столичная полиция отреагировала на "заминирование" авто возле одного из торговых центров.
Напомним, в Киеве проверяли информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.
Позже стало известно, что там прогремели два взрыва - это взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.