Кличко закликав МВС посилити контроль за дотриманням обмежень у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українці, які повертаються додому з-за кордону, мають 2 тижні перебувати вдома на самоізоляції, а МВС має посилити контроль за виконанням таких заходів. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає УНН.
"Останніми днями в столицю спецрейсами з-за кордону прибувають десятки тисяч українців. Переважна кількість - в аеропорт "Бориспіль", менша частина - на столичний залізничний вокзал. Рішення про повернення українських громадян ухвалювало МЗС України. Але з проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і загрозою швидкого розповсюдження інфекції столиця, на жаль, залишається сам-на-сам", - сказав мер міста.
З його слів, всі профільні державні органи повинні підключитись до контролю за станом здоров'я людей, які прибувають, до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту, а також жорстко інформувати людей на кордоні, що всі, хто прилетів, мають 2 тижні перебувати вдома на самоізоляції.
"Вони повинні розуміти, яку нестимуть відповідальність за порушення такого зобов'язання. Бо сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю. Окремо я звертаюсь до МВС: посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також підприємствами та установами за виконання ними заходів з організації дистанційної роботи своїх співробітників", - додав Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, тест на COVID-19 у столиці пройшли вже 1297 осіб.