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Кличко закликав киян залишатися вдома у Вербну неділю та на Великдень

Кличко закликав киян залишатися вдома у Вербну неділю та на Великдень

Київ • УНН

 • 17949 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав киян у Вербну неділю та на Великдень залишатися вдома і святкувати у колі найрідніших. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні я знову зустрічаюся з представниками всіх конфесій. І знову говоритиму про дотримання обмежень церквами і безпеку вірян. Вас же прошу і у Вербну неділю, і у Великдень залишитися вдома. І святкувати в колі найрідніших”, — сказав Кличко.

З його слів, кілька тижнів чіткого дотримання правил “дозволять нам раніше вийти з цієї кризи”.

Нагадаємо, очільник ПЦУ Епіфаній і Президент Зеленський обговорили плани ПЦУ на Великдень під час карантину.

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