Кличко призвал киевлян оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян в Вербное воскресенье и на Пасху оставаться дома и праздновать в кругу родных. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я снова встречаюсь с представителями всех конфессий. И снова буду говорить о соблюдении ограничений церквями и безопасности верующих. Вас же прошу и в Вербное воскресенье, и в Пасху остаться дома. И праздновать в кругу самых родных", - сказал Кличко.
По его словам, несколько недель четкого соблюдения правил "позволят нам раньше выйти из этого кризиса".
Напомним, глава ПЦУ Епифаний и Президент Зеленский обсудили планы ПЦУ на Пасху во время карантина.