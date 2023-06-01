КМВА: внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, ще троє отримали поранення

Цитата

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - написали в КМВА.

Доповнення

Внаслідок атаки на Київ, уламки пошкодили одну з поліклінік у Деснянському районі міста. Також в КМВА зазначили, що пошкодило й прилеглий будинок - вибухом вибило вікна.

Крім того, повідомлялося, що внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю у столиці.