КГВА: в результате вражеского обстрела Киева один человек погиб, еще трое получили ранения

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"Уже двух пострадавших госпитализировали медики в Днепровском районе столицы. Отбоя тревоги не было! Оставайтесь в укрытиях!", - написали в КГВА.

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В результате атаки на Киев, обломки повредили одну из поликлиник в Деснянском районе города. Также в КГВА отметили, что повредило и близлежащее здание – взрывом выбило окна.

Кроме того, сообщалось, что в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля в столице.