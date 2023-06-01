КГВА: в результате вражеского обстрела Киева один человек погиб, еще трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В результате вражеского обстрела Киева один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Уже двух пострадавших госпитализировали медики в Днепровском районе столицы. Отбоя тревоги не было! Оставайтесь в укрытиях!", - написали в КГВА.
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В результате атаки на Киев, обломки повредили одну из поликлиник в Деснянском районе города. Также в КГВА отметили, что повредило и близлежащее здание – взрывом выбило окна.
Кроме того, сообщалось, что в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля в столице.