Кличко: цього тижня представлять перший етап плану послаблення карантину у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього тижня столична влада оприлюднить план щодо першого етапу послаблення карантинних обмежень у Києві. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Київ готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідне для цього рішення і маємо план послідовних дій. Але не всі важливі і необхідні кроки – у повноваженнях місцевої влади", - сказав Кличко.
Водночас він додав, що існують рішення, які є лише в компетенції уряду та Верховної Ради. Зокрема, щодо збільшення розміру бюджетної програми на відкриття підприємницької діяльності.
"Як ви знаєте, карантин в Україні уряд продовжив до 11 травня і оприлюднив етапи його майбутніх послаблень. Зазначу, що у Києва є деякі зауваження щодо переліку та послідовності кроків. І цього тижня ми оприлюднимо, що на першому етапі пропонує і збирається робити столиця", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.