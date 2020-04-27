Кличко: на этой неделе представят первый этап плана ослабления карантина в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе столичные власти обнародуют план первого этапа ослабления карантина в Киеве. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Киев готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимое для этого решение и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти", - сказал Кличко.
При этом он добавил, что существуют решения, которые есть только в компетенции правительства и Верховной Рады. В частности, об увеличении размера бюджетной программы на открытие предпринимательской деятельности.
"Как вы знаете, карантин в Украине правительство продлило до 11 мая и обнародовало этапы его будущих послаблений. Отмечу, что у Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - отметил городской голова.
Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.