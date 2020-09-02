Кличко став єдиним мером Києва за всю історію, який не відкрив жодної станції метро - політолог

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 142380 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 97366 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 93024 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 101311 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 121862 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135856 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219800 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215784 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186315 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175951 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 99254 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 44970 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 41903 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 145874 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 39456 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 142378 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 146844 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 274777 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 299081 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 382159 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 40144 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27145 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 42564 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 45638 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125165 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Кличко став єдиним мером Києва за всю історію, який не відкрив жодної станції метро - політолог

Київ • УНН

 • 53257 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вибори у Києві будуть проходити у два тури. Про це вже можна говорити фактично із 100%-ою вірогідністю. Крім того, зараз все виглядає так, що українську столицю може очолити й жінка. По-перше, до Кличка, як мера, у киян сьогодні дуже багато претензій, а по-друге - саме кандидат від СН зараз є найбільш потенційним претендентом на вихід у другий тур. Такі прогнози у коментарі УНН озвучив політолог Сергій Биков.

Кличко став єдиним мером Києва за всю історію, який не відкрив жодної станції метро - політолог

"Вибори точно відбудуться у два тури. Фактично гарантовано до 2 туру, станом на сьогодні, виходить чинний голова Кличко, також за місце у другому турі позмагається Верещук, як кандидат від партії влади", - каже він.

Ще є й інші кандидати, які тільки починають нарощувати свою активність у кампаніях. Але все ж "Верещук сьогодні є найбільш потенційним претендентом на вихід у другий тур", додає політолог.

"І тому, Кличку щонайменше етично буде складно протистояти жінці. З одного боку, соромно перемагати жінку у чоловічій справі, а політика, на жаль, поки що стереотипно лишається в Україні "чоловічою справою". А з іншого боку - програвати жінці буде, певною мірою, соромно. Це буде битва "не на життя, а на смерть". Так чи інакше, але сьогодні можна відверто сказати, що Ірина Верещук стала фаховим і професійним політиком", - зауважив Биков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог: у Києві дуже багато незадоволених Кличком, а Притулі "заважає" не тільки шоуменство, а й партія

Крім того, за його словами, якщо говорити про наступного мера Києва з точки зору "господарника", то треба визнати, що в Україні кращими господинями є жінки.

"Коли ми говоримо про господарів – тут можна провести певні паралелі з родиною. Адже у родині зазвичай справжньою господинею є жінка, як би тим нашим чоловікам не хотілося б створювати іншу ілюзію. Тому можна сказати, що очільник-жінка може бути нічим не гіршою господинею, аніж чинний міський голова. Тим паче, що пан Кличко – це єдиний мер Києва за всю історію, який за свої півтори каденції фактично не відкрив жодної нової станції метрополітену. Він такий єдиний", - додав політолог.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" 10-15 червня 2020 року у столиці, більшість киян незадоволені діяльність чинного міського голови Віталія Кличка. Так, моніторинг електоральних орієнтацій населення показав, що незадоволені його роботою 61,5% киян, задоволені — 21,5%, важко відповісти — 16,9%.

Найбільш гострими та актуальними проблемами для міста кияни вважають поганий стан доріг і тротуарів (47,8%), корупцію в міських органах влади (37,2%), а також забруднення повітря, водойм і ґрунту (23,9%).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65