Кличко став єдиним мером Києва за всю історію, який не відкрив жодної станції метро - політолог

"Вибори точно відбудуться у два тури. Фактично гарантовано до 2 туру, станом на сьогодні, виходить чинний голова Кличко, також за місце у другому турі позмагається Верещук, як кандидат від партії влади", - каже він.

Ще є й інші кандидати, які тільки починають нарощувати свою активність у кампаніях. Але все ж "Верещук сьогодні є найбільш потенційним претендентом на вихід у другий тур", додає політолог.

"І тому, Кличку щонайменше етично буде складно протистояти жінці. З одного боку, соромно перемагати жінку у чоловічій справі, а політика, на жаль, поки що стереотипно лишається в Україні "чоловічою справою". А з іншого боку - програвати жінці буде, певною мірою, соромно. Це буде битва "не на життя, а на смерть". Так чи інакше, але сьогодні можна відверто сказати, що Ірина Верещук стала фаховим і професійним політиком", - зауважив Биков.

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Крім того, за його словами, якщо говорити про наступного мера Києва з точки зору "господарника", то треба визнати, що в Україні кращими господинями є жінки.

"Коли ми говоримо про господарів – тут можна провести певні паралелі з родиною. Адже у родині зазвичай справжньою господинею є жінка, як би тим нашим чоловікам не хотілося б створювати іншу ілюзію. Тому можна сказати, що очільник-жінка може бути нічим не гіршою господинею, аніж чинний міський голова. Тим паче, що пан Кличко – це єдиний мер Києва за всю історію, який за свої півтори каденції фактично не відкрив жодної нової станції метрополітену. Він такий єдиний", - додав політолог.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" 10-15 червня 2020 року у столиці, більшість киян незадоволені діяльність чинного міського голови Віталія Кличка. Так, моніторинг електоральних орієнтацій населення показав, що незадоволені його роботою 61,5% киян, задоволені — 21,5%, важко відповісти — 16,9%.

Найбільш гострими та актуальними проблемами для міста кияни вважають поганий стан доріг і тротуарів (47,8%), корупцію в міських органах влади (37,2%), а також забруднення повітря, водойм і ґрунту (23,9%).