У Варшаві Кличко був би мером максимум рік - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Народна депутатка і кандидат на посаду міського столичного голови від президентскої політичної сили Ірина Верещук вкрай негативно оцінила результати мерства Віталія Кличка. Про це вона заявила, відповідаючи на питання журналістів після з’їзду партії "Слуга народу", передає УНН.
“Кличко протримався б на посаді президента столичного міста Варшава (так зветься їх мер) максимум рік. Через пів року такої роботи, яку він показує в Києві, він мав би обструкцію з боку громади, а через рік громада ініціювала б місцевий референдум, на якому його би зняли”, — вважає політик.
Нагадаємо, що у 2015-2016 роках Ірина Верещук навчалась у Національній школі державного управління ім. Леха Качинського і стажувалася у мерії Варшави.
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Також нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Центром “Соціальний моніторинг” 10-15 червня 2020 року в столиці, більшість кияни незадоволені діяльність чинного міського голови Віталія Кличка. Так, моніторинг електоральних орієнтацій населення показав, що незадоволені його роботою 61,5% киян, задоволені — 21,5%, важко відповісти — 16,9%.
Найбільш гострими та актуальними проблемами для міста кияни вважають поганий стан доріг і тротуарів (47,8%), корупцію в міських органах влади (37,2%), а також забруднення повітря, водойм і ґрунту (23,9%).