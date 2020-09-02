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В Варшаве Кличко был бы мэром максимум год - Верещук

Киев • УНН

 • 12912 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Народный депутат и кандидат на должность городского столичного головы от президентской политической силы Ирина Верещук крайне негативно оценила результаты мэрства Виталия Кличко. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов после съезда партии "Слуга народа", передает УНН.

В Варшаве Кличко был бы мэром максимум год - Верещук

"Кличко продержался бы на посту президента столичного города Варшава (так называется их мэр) максимум год. Через полгода такой работы, которую он показывает в Киеве, он получил бы обструкцию со стороны общества, а через год община инициировала бы местный референдум, на котором его бы сняли", - считает политик.

Напомним, что в 2015-2016 годах Ирина Верещук училась в Национальной школе государственного управления им. Леха Качиньского и проходила стажировку в мэрии Варшавы.

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Также напомним, по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 10-15 июня 2020 года в столице, большинство киевлян недовольны деятельность действующего городского головы Виталия Кличко. Так, мониторинг электоральных ориентаций населения показал, что недовольны его работой 61,5% киевлян, довольны - 21,5%, затруднились ответить - 16,9%.

Наиболее острыми и актуальными проблемами для города киевляне считают плохое состояние дорог и тротуаров (47,8%), коррупцию в городских органах власти (37,2%), а также загрязнение воздуха, водоемов и почвы (23,9%).

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