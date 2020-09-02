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Києву не вистачає майже 60 шкіл і 70 дитсадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Києву не вистачає 57 шкіл і 70 дитячих садків. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила кандидат в мери Києва від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Києву не вистачає майже 60 шкіл і 70 дитсадків

"Необхідно 57 шкіл, а за 5 років побудовано або реконструйовано всього вісім. 57 і 8", - підкреслила вона.

Верещук нагадала, що чинний мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, що кожен рік у столиці необхідно вводити в експлуатацію не менше 10 шкіл і 16 дитсадків, але цього так і не відбувається.

"Здається, у когось проблеми з арифметикою. Або з бажанням розбиратися з нагальними проблемами киян", - заявила вона.

Політик переконана, що київська влада ховає "голову в пісок".

"Проблема не вирішиться сама по собі. Знаєте, скільки можна було побудувати шкіл на гроші, які були переплачені за Шулявський міст? Щонайменше сім", - додала вона.

Нагадаємо, згідно з прогнозами букмекерів і політологів, найскладніше на виборах мера Кличку буде з кандидатом від СН.

Так, експерти прогнозують зниження рейтингу чинного мера через невдоволення його роботою з боку киян, у той час як рейтинг Верещук буде рости, у тому числі завдяки підтримці Володимира Зеленського.

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