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Кличко стал единственным мэром Киева за всю историю, который не открыл ни одной станции метро - политолог

Киев • УНН

 • 53257 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Выборы в Киеве будут проходить в два тура. Об этом уже можно говорить фактчески со 100%-ной вероятностью. Кроме того, сейчас все выглядит так, что украинскую столицу может возглавить и женщина. Во-первых, к Кличко, как к мэру, у киевлян сегодня очень много претензий, а во-вторых - именно кандидат от СН сейчас является наиболее потенциальным претендентом на выход во второй тур. Такие прогнозы в комментарии УНН озвучил политолог Сергей Быков.

Кличко стал единственным мэром Киева за всю историю, который не открыл ни одной станции метро - политолог

"Выборы точно пройдут в два тура. Фактически гарантировано до 2 тура, на сегодня, выходит действующий глава Кличко, также за место во втором туре поборется Верещук, как кандидат от партии власти", - говорит он.

Еще есть и другие кандидаты, которые только начинают наращивать свою активность в кампаниях. Но все же "Верещук сегодня является наиболее потенциальным претендентом на выход во второй тур", добавляет политолог.

"И поэтому, Кличко не менее этично будет сложно противостоять женщине. С одной стороны, стыдно побеждать женщину в мужском деле, а политика, к сожалению, пока стереотипно остается в Украине "мужским делом". А с другой стороны - проигрывать женщине будет, в определенной мере, стыдно. Это будет битва "не на жизнь, а на смерть". Так или иначе, но сегодня можно откровенно сказать, что Ирина Верещук стала профессиональным политиком и специалистом", - отметил Быков.

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Кроме того, по его словам, если говорить о следующем мэре Киева с точки зрения "хозяйственника", то надо признать, что в Украине лучшими хозяйками являются женщины.

"Когда мы говорим о хозяевах - здесь можно провести определенные параллели с семьей. Ведь в семье обычно настоящей хозяйкой является женщина, как бы тем нашим мужчинам не хотелось бы создавать другую иллюзию. Поэтому можно сказать, что глава-женщина может быть ничем не хуже хозяйкой, чем действующий городской голова. Тем более, что господин Кличко - это единственный мэр Киева за всю историю, который за свои полтора каденции фактически не открыл ни одной новой станции метрополитена. Он такой единственный", - добавил политолог.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 10-15 июня 2020 года в столице, большинство киевлян недовольны деятельность действующего городского головы Виталия Кличко. Так, мониторинг электоральных ориентаций населения показал, что недовольны его работой 61,5% киевлян, довольны - 21,5%, затруднились ответить - 16,9%.

Наиболее острыми и актуальными проблемами для города киевляне считают плохое состояние дорог и тротуаров (47,8%), коррупцию в городских органах власти (37,2%), а также загрязнение воздуха, водоемов и почвы (23,9%).

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