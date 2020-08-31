Політолог: у Києві дуже багато незадоволених Кличком, а Притулі "заважає" не тільки шоуменство, а й партія

"Другий тур не можна виключати, тому що набрати 50% +1 голос буде нелегко в І турі, навіть такому монстру і політичному борцеві, як Кличко, який має не одну кампанію за плечима. Все тому, що дуже багато незадоволених людей діяльністю Кличка в Києві", - говорить він.

При цьому Кацман зазначає, що згоден з тезою про те, кияни насторожено ставитимуться до кандидатів-шоуменів, адже розраховувати на їх результативність в господарській діяльності не доводиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вадим Столар спонсорує виборчу кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА - ЗМІ

"Згоден з цим. Наприклад, я людина вільна від перегляду всіх цих розважальних шоу, але я думаю, що асоціювати Притулу з господарником, з людиною, у якої є план перетворення столиці в дійсно комфортне місто - дуже непросто.

Друге - позиція Притули, який себе уособлює з такою політичною силою як "Голос" - ставить хрест на ньому як на кандидаті. "Голос" хрипне і втрачає свою привабливість, фальшивить і не потрапляє в амплітуду", - сказав він.

"Голос" йде вниз, і тому про шанси саме Притули потрапити до другого туру столичних виборів підстав говорити немає, аргументує Кацман.

"Голос" йде вниз, і коли ти асоціюєш себе з такою політичною силою, яка знаходиться на зниженні, це тактична і стратегічна помилка. І тут ніяких шансів на те, щоб до другого туру пройшов Притула я не бачу", - додав він.

Нагадаємо, в лідерах букмекерів щодо виборів в Києві, як і раніше перебувати Кличко і Верещук від партії "Слуга народу".