Политолог: в Киеве очень много недовольных Кличко, а Притуле "мешает" не только шоуменство, но и партия

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Выборы в Киеве, скорее всего, будут проходить в два тура, потому что итогами работы Кличко очень многие не довольны. Прогнозировать шансы оппонентов действующего мера на встречу с ним во втором туре пока рано. Но уже можно говорить о том, что шоуменам добиться расположения избирателей будет крайне сложно. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Владимир Кацман.