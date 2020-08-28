Вадим Столар спонсирует избирательную кампанию Пальчевского, чтобы вернуть влияние на КГГА - Вести

По данным издания, «спонсорский пакет» Столара Пальчевскому оценивается в несколько миллионов долларов. С помощью массированной рекламной кампании Столар попытается вывести кандидата во второй тур. «Столар оплачивает избирательную кампанию, а в случае победы протеже — получит неограниченное влияние на КГГА. С невысокими 11% рейтинга он (Пальчевский — ред.), тем не менее, второй в мэрской гонке», — пишет издание.

По предварительным данным, расходы партии «Перемоги Пальчевского» на агитацию самые высокие по сравнению с другими кандидатами и политическими силами. С весны 2018 года он активно использует наружную рекламу. В период выборов аренда одного рекламного щита в Киеве может достигать 15 тыс. грн в месяц в зависимости от места расположения и площади конструкции. Кроме того, страницу Пальчевского активно продвигают в интернете и фейсбуке. «Записи собирают тысячи "лайков" и одобрительных комментариев от страниц-ботов. Как правило, одобрение в соцсети стоит от 15 грн. За всю избирательную кампанию может набежать до 7-10 тыс. долл.», — оценивают «Вести».



Стоимость фейсбук-рекламы одного только рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили высокий результат, на рынке оценивают более чем в $10 тыс. Указанный рейтинг составила компания «Интер-Акция». В нем Пальчевский якобы пользуется поддержкой 22% избирателей, в то время как авторитетные Центр Разумкова, социологическая группа «Рейтинг» и КМИС оценивают его рейтинг в 9-12%. «Социология "под заказ" тоже не бесплатная. В Telegram-каналах разошлась информация о том, что за фейковый рейтинг Пальчевский якобы заплатил компании "Интер-Акция" 25 тыс. долл.», — говорится в материале.



До недавнего времени Вадим Столар считался «серым кардиналом» Киева и смотрящим от центра за столичным строительным рынком. Однако в последние годы его влияние заметно сократилось. «Видимо, Столар хочет вернуть власть над столицей, а для этого нет способа надежнее, чем завести в Киевраду "своего" мэра», — пишут Вести.



Медийную известность в Украине Пальчевский получил за счет частого появления на телеканалах в качестве телеведущего и эксперта. Родился в Киеве, окончил Военный институт иностранных языков в Москве, кадровый военный РФ. Баллотировался в Госдуму России от Партии любителей пива. В начале 2000-х вернулся в Киев, основал несколько компаний, в том числе частную медклинику «Евролаб». В 2010 году стал первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова.