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Вадим Столар спонсорує виборчу кампанію Пальчевського, аби повернути вплив на КМДА - Вєсті

Київ • УНН

 • 19807 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Виборчу кампанію Андрія Пальчевського в Києві може фінансувати Вадим Столар, щоби повернути контроль над будівельним ринком столиці. Про це повідомляють «Вєсті», передає УНН.

Вадим Столар спонсорує виборчу кампанію Пальчевського, аби повернути вплив на КМДА - Вєсті

За даними видання, «спонсорський пакет» Столара Пальчевському оцінюється в кілька мільйонів доларів. За допомогою масованої рекламної кампанії Столар спробує вивести кандидата у другий тур. «Столар оплачує виборчу кампанію, а в разі перемоги протеже - отримає необмежений вплив на КМДА. З невисокими 11% рейтингу він (Пальчевський - ред.), тим не менш, другий в мерських перегонах», - пише видання.

За попередніми даними, витрати партії «Перемоги Пальчевського» на агітацію найвищі в порівнянні з іншими кандидатами і політичними силами. З весни 2018 року він активно використовує зовнішню рекламу. У період виборів оренда одного рекламного щита в Києві може досягати 15 тис. грн на місяць в залежності від місця розташування і площі конструкції. Крім того, сторінку Пальчевського активно просувають в інтернеті та фейсбуці. «Записи збирають тисячі «лайків» і схвальних коментарів від сторінок спамерських пошукових роботів. Як правило, схвалення в соцмережі коштує від 15 грн. За всю виборчу кампанію може набігти до 7-10 тис. дол.», - оцінюють "Вєсті".

Вартість фейсбук-реклами одного тільки рейтингу, в якому Пальчевському пророкували високий результат, на ринку оцінюють більш ніж в $ 10 тис. Зазначений рейтинг склала компанія «Інтер-Акція». У ньому Пальчевський нібито користується підтримкою 22% виборців, в той час, як авторитетні Центр Разумкова, соціологічна група «Рейтинг» і КМІС оцінюють його рейтинг в 9-12%. «Соціологія «під замовлення» теж не безкоштовна. У Telegram-каналах розійшлася інформація про те, що за фейковий рейтинг Пальчевський нібито заплатив компанії "Інтер-Акція" 25 тис. дол.», - йдеться в матеріалі.

До недавнього часу Вадим Столар вважався «сірим кардиналом» Києва і смотрящим від центру за столичним будівельним ринком. Однак в останні роки його вплив помітно скоротилося. «Мабуть, Столар хоче повернути владу над столицею, а для цього немає способу надійніше, ніж завести в Київраду "свого" мера», - пишуть "Вєсті".

Медійну популярність в Україні Пальчевський отримав за рахунок частої появи на телеканалах в якості телеведучого і експерта. Народився в Києві, закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, кадровий військовий РФ. Балотувався до Держдуми Росії від Партії любителів пива. На початку 2000-х повернувся до Києва, заснував кілька компаній, в тому числі приватну медклініки «Євролаб». У 2010 році став першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова.

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