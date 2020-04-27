Кличко після скандалу звільнив заступника голови КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Заступника глави Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака було звільнено з посади. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Я звільнив заступника Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Я думаю, ви бачили в новинах що відбулось вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу... Вибачаюсь перед правоохоронцями, киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація про те, що в Києві нібито затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Повідомлялося, що під час зупинки автомобіля, де перебували депутатка Київради та посадовець, виникла суперечка з поліцією, а останній нібито вдарив інспектора.