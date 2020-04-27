Кличко после скандала уволил заместителя председателя КГГА

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24309 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72542 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100601 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126999 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127953 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170579 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121418 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156190 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Кличко после скандала уволил заместителя председателя КГГА

Кличко после скандала уволил заместителя председателя КГГА

Киев  •  УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак был уволен с должности. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Я уволил заместителя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Я думаю, вы видели в новостях что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть... Извиняюсь перед правоохранителями, киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА”, — сказал он.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Киеве якобы задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что во время остановки автомобиля, где находились депутат Киевсовета и чиновник, возник спор с полицией, а последний якобы ударил инспектора.

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