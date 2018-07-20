Кличко допоміг Усику перед фіналом Всесвітньої боксерської суперсерії

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Олександр Усик , який у послужному списку має 14 перемог з них 11 дострокових і жодної поразки, а також володіє чемпіонськими поясами WBC і WBO в першій важкій вазі перерахував імена спаринг-партнерів перед майбутнім боєм. Про це українець заявив на прес-конференції, передає УНН.

“Папіна з Князєвим на цей раз серед спаринг-партнерів не було. Був Кличко, Гвоздик і ще ряд спортсменів, яких я приховую”, — заявив Усик.

Зауважимо, що 21-го липня наш співвітчизник проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF Мурата Гассіева (26-0, 19 КО) в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Як повідомлялося раніше, Усик та Гассієв провели дуель поглядів.

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