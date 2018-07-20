Кличко помог Усику перед финалом Всемирной боксерской суперсерии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Александр Усик, в послужном списке имеет 14 побед из них 11 досрочных и ни одного поражения, а также владеющий чемпионскими поясами WBC и WBO в первом тяжелом весе перечислил имена спарринг-партнеров перед предстоящим боем. Об этом украинец заявил на пресс-конференции, передает УНН.
“Папина с Князевым на этот раз среди спарринг-партнеров не было. Был Кличко, Гвоздик и еще ряд спортсменов, которых я скрываю”, — заявил Усик.
Заметим, что 21-го июля наш соотечественник проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.
Как сообщалось ранее, Усик и Гассиев провели дуэль взглядов.