Кличко помог Усику перед финалом Всемирной боксерской суперсерии

“Папина с Князевым на этот раз среди спарринг-партнеров не было. Был Кличко, Гвоздик и еще ряд спортсменов, которых я скрываю”, — заявил Усик.

Заметим, что 21-го июля наш соотечественник проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

Как сообщалось ранее, Усик и Гассиев провели дуэль взглядов.