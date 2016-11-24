Київська поліція: до викрадення дитини у Києві причетний її батько

За даними поліції, під час відпрацювання версій правоохоронці встановили причетність батька дитини до викрадення дівчинки. При спілкуванні із слідчими чоловік підтвердив, що донька знаходиться у нього вдома на підставі того, що із матір’ю дитини він у офіційному шлюбі. На даний час триває перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка даним подіям.

Нагадаємо, у Києві троє невідомих вирвали із рук жінки чотирирічну доньку і зникли на позахшляховику.