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Киевская полиция: к похищению ребенка в Киеве причастен ее отец

Киев • УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Столичные правоохранители установили, что к похищению четырехлетней девочки в Киеве причастен ее отец. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Киевская полиция: к похищению ребенка в Киеве причастен ее отец

По данным полиции, во время отработки версий правоохранители установили причастность отца ребенка к похищению девочки. При общении со следователями человек подтвердил, что дочь находится у него дома на основании того, что с матерью ребенка он в официальном браке. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка данным событиям.

Напомним, в Киеве трое неизвестных вырвали из рук женщины четырехлетнюю дочь и скрылись на внедорожнике.

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