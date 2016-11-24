Киевская полиция: к похищению ребенка в Киеве причастен ее отец

По данным полиции, во время отработки версий правоохранители установили причастность отца ребенка к похищению девочки. При общении со следователями человек подтвердил, что дочь находится у него дома на основании того, что с матерью ребенка он в официальном браке. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка данным событиям.

Напомним, в Киеве трое неизвестных вырвали из рук женщины четырехлетнюю дочь и скрылись на внедорожнике.