Київська ОДА придбала гемодіалізні розхідники у фірми, що неодноразово підозрювалася у завищені цін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації 14 листопада поточного року уклав договори на закупівлю матеріалів для процедури гемодіалізу діалізу з ТОВ "Ренарт" і ТОВ "Індекс". Загальна вартість угод склала 20 млн 210 тис. 854 гривні. Про це йдеться у Віснику державних закупівель, передає УНН.
Так, ОДА придбала 25 найменувань матеріалів для гемодіалізу, які повинні бути поставлені до лікарень Київської області до 31 грудня 2016 року.
У ТОВ “Ренарт” купили 17 найменувань продукції за 19 013 195,94 гривень, а у ТОВ “Індекс” — 8 найменувань товару за 1 197 658,44 гривень.
За даними Громадської організації “Асоціація пацієнтів гемодіалізу та трансплантованої нирки”, ТОВ “Ренарт” і “ТТВ — Дом” є фірмами-прокладками компанії “Фрізеніус”.
За даними пацієнтів згадані компанії завищують ціни на свої розхідники.
“Прокладка (ТОВ „Ренарт“) від тендеру до тендеру добре гріє руки на держзакупівлях. Заключає контракти на мільйони гривень, а має статутний фонд 30 тис. грн. І ціни такі тримаються по всій Україні, тому що офіційного представництва „Фрезеніус“ в Україні немає, а є три або чотири „прокладки“, які поділили між собою Україну і „конкурують“ один з одним”, — зазначили у ГО.
Інформацію пацієнтів підтверджують і правоохоронці. Так, за даними Нацполіції, постачальника гемодіалізних розхідників “Фрезеніус” двічі підозрювали у завищенні цін.
За даними Єдиного держреєстру, засновником і керівником ТОВ “Ренарт” є Сергій Сумін.